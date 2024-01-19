Летевший из Москвы в Кемерово самолет сел в Новосибирске из-за неисправности

Летевший из Москвы в Кемерово самолет экстренно сел в Новосибирске

Самолет авиакомпании «Победа», летевший по маршруту Москва-Кемерово, совершил вынужденную посадку в Новосибирске, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Сегодня в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А.И. Покрышкина по причине технической неисправности совершило вынужденную посадку воздушное судно авиакомпании «Победа», — говорится в сообщении.

Самолет отстранили от эксплуатации. На борту находились 179 пассажиров.

«Новосибирской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке указанного рейса», — добавили в ведомстве.

15 января самолет авиакомпании «Ямал», летевший из Горно-Алтайска в Салехард, совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево из-за технической неисправности. На борту самолета Bombardier CRJ200LR находилось 44 пассажира и четыре члена экипажа. Посадка борта прошла успешно, ее контролировали 33 человека, в том числе 11 спасателей МЧС.