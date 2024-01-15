Самолет «Ямала» экстренно сел в Новосибирске из-за неисправности

Самолет авиакомпании «Ямал», летевший из Горно-Алтайска в Салехард, совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево из-за технической неисправности. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что на борту самолета Bombardier CRJ200LR находилось 44 пассажира и четыре члена экипажа.

Новосибирский портал NGS.ru со ссылкой на региональное управление МЧС написал, что самолет сел в Толмачево 14 января в 23:47 по местному времени. Посадка прошла успешно, ее контролировали 33 человека, в том числе 11 спасателей МЧС.

В декабре самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Минеральные Воды — Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика давления. «Произошло кратковременное срабатывание датчика давления. Ошибка исчезла сразу после снижения самолета», — объяснили тогда в пресс-службе компании.