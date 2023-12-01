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Самолет «Аэрофлота» сел в Петербурге из-за неисправности

Самолет «Аэрофлота» из Калининграда в Москву сел в Петербурге из-за неполадок
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU1001 из Калининграда в Москву, совершил посадку в Санкт-Петербурге из-за технической неисправности, сообщили РБК в пресс-службе авиаперевозчика.

«В целях обеспечения безопасности полета и в соответствии с правилами выполнения полетов командир воздушного судна принял решение о выполнении посадки в ближайшем аэропорту по причине срабатывания индикации системы обдува (охлаждения) оборудования кабины пилотов», — рассказали в авиакомпании.

В пресс-службе «Аэрофлота» подчеркнули, что посадка прошла штатно.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

«Самолёт приземлился в 12:20. Аэропорт Пулково продолжает работу в штатном режиме», — прокомментировали РБК в пресс-службе Аэропорта «Пулково».

Самолет, по данным компании, должен был сесть в московском аэропорту Шереметьево. На сайте аэропорта указано, что рейс отменен. Борт должен был совершить посадку в Москве в 13:05.

По данным портала Flightradar24, который отслеживает полеты, рейс по маршруту Калининград — Москва выполнял самолет Airbus A321. Борт повернул в сторону Петербурга над Гатчиной.

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Утром 1 декабря пресс-служба управления МЧС по Сахалинской области сообщила, что другой самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы, совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске. Авиакомпания опровергла это и сообщила, что посадка в аэропорту назначения прошла в штатном режиме.

При этом в пресс-службе авиаперевозчика заявили, что во время полета «сработала индикация о падении давления на одном из шести колес стойки шасси».

Обратный рейс из Южно-Сахалинска в Москву из-за этих событий задержали на несколько часов.

Теги
самолет экстренная посадка Санкт-Петербург Калининград Москва
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