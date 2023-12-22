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Самолет «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга экстренно сел в Сургуте

Летевший из Екатеринбурга самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Сургуте
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Екатеринбурга в Благовещенск, экстренно сел в Сургуте из-за ухудшения самочувствия пассажира. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Пассажира, которому стало плохо, передали медикам. В «Уральских авиалиниях» подчеркнули, что «он не умер».

РБК направил запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний».

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что на борту рейса «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Благовещенск умер пассажир. По его данным, через час после вылета Airbus 41-летнему пассажиру без ног стало плохо: у него упало давление, он стал задыхаться.

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Пилот решил экстренно посадить самолет в Сургуте. Спустя полтора часа лайнер приземлился, поднявшиеся на борт медики констатировали смерть пассажира, писал телеграмм-канал. После этого Airbus продолжил полет в Благовещенск.

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Теги
Уральские авиалинии самолет экстренная посадка
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