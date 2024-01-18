Министр обороны Франции заявил об отсутствии успехов контрнаступления ВСУ

Контрнаступление Вооруженных сил Украины не принесло ожидаемых результатов, заявил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Le Parisien.

«Киевское контрнаступление не имело ожидаемых результатов. <...> Конфликт замораживается», — сказал министр. Он подчеркнул, что, несмотря на неудачи, «моральный дух на Украине не иссякает».

Лекорню уверен, что европейские страны должны продолжать оказывать Украине военную помощь. По его мнению, «Россия делает ставку на износ», поэтому Европе следует сосредоточиться на долгосрочной поддержке.

Министр рассказал, что во Франции увеличилось производство вооружений. В частности, компания Nexter смогла вдвое сократить срок производства самоходных гаубиц Caesar и планирует произвести 78 экземпляров в 2024 году. Шесть из них Украина купила за свои средства. В первой половине 2024 года Париж также планирует передать Киеву 40 управляемых ракет класса «воздух — земля» Scalp.

Кроме того, Франция нарастила производство снарядов калибром 155-мм — с 1 тыс. до 2 тыс. боеприпасов в месяц. С конца января 2024 года планируется увеличить их количество до 3 тыс. штук.

Россия осуждает поставки оружия и военной техники западными странами Украине. В Кремле говорили, что это лишь затянет конфликт, но не повлияет на его исход.