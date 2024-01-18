 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Министр обороны Франции заявил об отсутствии успехов контрнаступления ВСУ

Глава Минобороны Франции: контрнаступление ВСУ не принесло ожидаемых результатов
Сюжет
Военная операция на Украине

Контрнаступление Вооруженных сил Украины не принесло ожидаемых результатов, заявил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Le Parisien.

«Киевское контрнаступление не имело ожидаемых результатов. <...> Конфликт замораживается», — сказал министр. Он подчеркнул, что, несмотря на неудачи, «моральный дух на Украине не иссякает».

Лекорню уверен, что европейские страны должны продолжать оказывать Украине военную помощь. По его мнению, «Россия делает ставку на износ», поэтому Европе следует сосредоточиться на долгосрочной поддержке.

Во Франции назвали конфликт на Украине возможностью для своего ВПК
Политика
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Министр рассказал, что во Франции увеличилось производство вооружений. В частности, компания Nexter смогла вдвое сократить срок производства самоходных гаубиц Caesar и планирует произвести 78 экземпляров в 2024 году. Шесть из них Украина купила за свои средства. В первой половине 2024 года Париж также планирует передать Киеву 40 управляемых ракет класса «воздух — земля» Scalp.

Кроме того, Франция нарастила производство снарядов калибром 155-мм — с 1 тыс. до 2 тыс. боеприпасов в месяц. С конца января 2024 года планируется увеличить их количество до 3 тыс. штук.

Россия осуждает поставки оружия и военной техники западными странами Украине. В Кремле говорили, что это лишь затянет конфликт, но не повлияет на его исход.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Теги
Франция Минобороны Франции ВСУ контрнаступление
Материалы по теме
Макрон призвал не допустить победу России в конфликте на Украине
Политика
Захарова ответила на слова Макрона о недопустимости победы России
Политика
Макрон пообещал передать Украине ракеты SCALP и «сотни бомб»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 96,05 (+0,45) Инвестиции, 17 янв, 17:09 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 88,35 (+0,71) Инвестиции, 17 янв, 17:09
Bloomberg узнал об опасениях в Европе, что Трамп попытается выйти из НАТО Политика, 05:06
Сальдо сообщил о постройке оборонительных сооружений ВСУ в Херсоне Политика, 05:05
«Ъ» узнал, что «Росэкспертизу» исключили из реестра аудиторских компаний Финансы, 04:30
Министр обороны Франции заявил об отсутствии успехов контрнаступления ВСУ Политика, 04:11
Госдеп подтвердил поломку самолета Блинкена в Швейцарии Политика, 03:35
США и Британия вновь ударили по объектам хуситов в Йемене Политика, 03:25
В OMV заявили о риске остановки транзита российского газа через Украину Бизнес, 03:18
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Минобороны впервые сообщило о перехвате дрона над Ленинградской областью Политика, 02:52
Во Франции назвали конфликт на Украине возможностью для своего ВПК Политика, 02:38
Россия не будет платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН Политика, 02:36
Зеленский назвал недостаточными ресурсы всего мира для борьбы с Россией Политика, 02:02
Собянин заявил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве Политика, 01:45
Зеленский сказал, что это он отказал во встрече Китаю, а не Китай ему Политика, 01:37
Хуситы атаковали второе американское судно в Аденском заливе Политика, 01:22