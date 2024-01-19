Госдеп ответил на слова Лаврова об отсутствии требований к Киеву по оружию

США ответили на слова Лаврова об отсутствии требований к Киеву по оружию

Страны, получающие оружие американского происхождения, перед его передачей соглашаются использовать его, соблюдая международное гуманитарное право, следует из заявления представителя Госдепартамента США, поступившего в РБК

Так в Госдепе прокомментировали слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что США «не выдвигают требования соблюдать международное гуманитарное право» при передаче оружия Украине.

«У американцев периодически спрашивали, как они относятся к тому, что поставляют дальнобойное оружие, которое потом используется против гражданских целей. Джейк Салливан и Джон Кирби, которые представляют Совет по национальной безопасности США, заявляли, что украинцы сами решают, по каким объектам и целям наносить удары. <...> То есть Киеву (если судить по официальным заявлениям) не выдвигаются требования соблюдать международное гуманитарное право», — сказал глава МИД России 18 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

«Перед передачей все получатели предметов военного назначения американского происхождения должны согласиться эксплуатировать системы, которые они получают, в соответствии с международным гуманитарным правом», — заявили РБК в Госдепартаменте США.

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