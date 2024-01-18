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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Москву прибыли 35 эвакуированных из Газы россиян

МЧС: в Москву доставили 35 эвакуированных из Газы россиян, среди них 25 детей
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Спецборт МЧС России доставил в Москву 35 россиян, эвакуированных из сектора Газа, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«В Россию прилетели 35 наших соотечественников, включая 25 детей», — говорится в публикации.

Всего сотрудники МЧС эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта 1193 российских граждан и членов их семей.

МЧС доставило последнюю группу эвакуированных из Газы россиян
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Фото:МЧС России

Первая группа россиян прилетела в Москву из Каира 13 ноября 2023 года, последняя группа прибыла 18 декабря того же года, это был 12-й рейс.

Работа по вывозу оставшихся россиян будет вестись на индивидуальной основе, сообщила тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В Кремле говорили о высокой сложности организации эвакуации, поскольку необходимо «синхронизировать гуманитарные паузы, нужно получить разрешение от египетской стороны на вход на территорию Израиля, где есть тоже свои требования, и так далее, и тому подобное».

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Теги
МЧС эвакуация сектор Газа россияне
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