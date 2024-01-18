МЧС: в Москву доставили 35 эвакуированных из Газы россиян, среди них 25 детей

В Москву прибыли 35 эвакуированных из Газы россиян

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Спецборт МЧС России доставил в Москву 35 россиян, эвакуированных из сектора Газа, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«В Россию прилетели 35 наших соотечественников, включая 25 детей», — говорится в публикации.

Всего сотрудники МЧС эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта 1193 российских граждан и членов их семей.

Первая группа россиян прилетела в Москву из Каира 13 ноября 2023 года, последняя группа прибыла 18 декабря того же года, это был 12-й рейс.

Работа по вывозу оставшихся россиян будет вестись на индивидуальной основе, сообщила тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В Кремле говорили о высокой сложности организации эвакуации, поскольку необходимо «синхронизировать гуманитарные паузы, нужно получить разрешение от египетской стороны на вход на территорию Израиля, где есть тоже свои требования, и так далее, и тому подобное».