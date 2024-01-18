CК предъявил заочные обвинения 68 иностранным наемникам ВСУ из 7 стран

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Заочные обвинения в наемничестве предъявлены еще 68 гражданам семи иностранных государств, сообщает пресс-служба Следственного комитета в телеграм-канале ведомства.

«В рамках уголовного дела о наемничестве следствием получены материалы, на основании которых заочно предъявлено обвинение еще 68 иностранцам из 7 государств», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Следственного комитета.

Всего фигурантами уголовных дел о наемничестве, которые ведут российские следственные органы, уже стал 591 иностранец из 46 стран, уточнили в СК. Большинство из них являются гражданами США, Канады, Грузии, Израиля, Великобритании, Германии, Литвы и Латвии.

Кроме того, в СК заочно предъявили обвинения бывшему министру финансов Украины Александру Шлапаку и бывшему главе Национального банка Украины Степану Кубиве. Основанием для уголовного дела стало их участие в решении украинских властей начать в 2014 году антитеррористическую операцию на Украине. Фигуранты дела, «согласно распределению преступных ролей, обеспечивали ее финансирование за счет средств госбюджета».

Минобороны России регулярно сообщает об ударах по базам иностранных наемников на Украине. 17 января 2024 года военное ведомство сообщило, что российская армия нанесла удар по пункту дислокации иностранных наемников, в основном французских, в Харькове. В результате удара здание, где они находились, полностью разрушено, говорилось в сообщении ведомства.



«Уничтожены более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения», — добавили в министерстве.



В середине 2023 года телерадиокомпания RTL сообщила, что в боевых действия на Украине на стороне Киева принимают участие 100 граждан Франции. Вступающие в иностранный легион заключают контракт с украинской армией, им платят €500 в месяц или — за участие в боях на передовой — €3 тыс. в месяц.



России нельзя позволить победить, заявил 17 января президент Франции Эмманюэль Макрон. Если это произойдет, считает он, то безопасность Европы и всех соседей России будет поставлена под сомнение».