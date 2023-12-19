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Болгария уведомила Венгрию об отмене налога на транзит газа из России

Венгрия получила уведомление Болгарии об отмене налога на транзит газа из России
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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Венгрия готова снять вето на вступление Болгарии в Шенгенскую зону в связи с ее отменой налога на транзит на российский газ. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Его видеообращение транслировалось в Facebook (cоцсеть принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).

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Фото:Marcus Brandt / DPA / ТАСС

Сийярто рассказал о телефонном разговоре с министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль. По его словам, она сообщила ему о решении болгарского парламента отменить увеличение платы за транзит российского газа по территории страны. Габриэль анонсировала публикацию соответствующего документа в пятницу, 22 декабря, отметил глава МИД Венгрии.

«Если это произойдет, я поручу нашему постоянному представителю в Брюсселе снять вето Венгрии относительно вступления Болгарии в Шенгенскую зону», — сказал Сийярто, слова которого приводит портал Index.hu. Он приветствовал отказ Софии от «враждебного шага» по отношению к Венгрии, Северной Македонии и Сербии. Глава венгерского МИДа выразил надежду на то, что Болгария снова станет надежным транзитером.

Отмена повышенных тарифов на транзит российского газа последовала после ультиматума и угрозы Венгрии наложить вето на вступление Болгарии в Шенгенскую зону. Согласно принятому в октябре акцизу, он составлял 20 левов (€10) за мегаватт-час транзита российского газа. При этом исключение было сделано для СПГ. По подсчетам «Euractiv Болгария», сбор должен был принести стране почти 2,4 млрд левов в год (около $1,29 млрд, или 126 млрд руб.).

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Россия Болгария Венгрия газ
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