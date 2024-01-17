В двух регионах ФАС возбудила дела против производителей яиц

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Ставропольское и Луганское управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудили дела в отношении производителей куриных яиц, сообщила пресс-служба ФАС России.

По данным ведомства, у ставропольских «Птицекомплекса Альянс», птицефабрики «Грачевсков» и Птицефабрики Кумской цены выросли в промежутке от 59 до 108%. Служба возбудила дело в отношении компаний по признакам картельных соглашений.

В ЛНР организация АВИС, которая является единственным производителем куриных яиц в регионе, также повысила оптово-отпускные цены до 30% на свою продукцию. Управление ФАС возбудило уголовное дело по признакам злоупотребления доминирующим положением.

Цены на яйца начали резко расти по всей России осенью 2023 года. По данным Росстата, к 11 декабря с начала года увеличение цены по стране составило 46,2%. Для исправления ситуации власти решили увеличить производство яиц внутри страны и обнулить ввозные пошлины на яйца из некоторых стран, в частности из Азербайджана и Турции. Мера действует с 1 января по 30 июня 2024 года.

17 января Росстат впервые с июня зафиксировал падение цен на яйца. Розничная цена на них снизилась на 0,2% за неделю с 10 по 15 января.