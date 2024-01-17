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МЧС предупредило москвичей о метели и гололедице

МЧС: в Москве с 18 по 19 января ожидаются метель и гололедица
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

В Москве с 18 по 19 января ожидаются сильный снег, метель и гололедица, сообщила пресс-служба столичного управления МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 15 часов 18 января до 10 часов 19 января в Москве ожидается сильный снег, мокрый снег, метель. В ночные часы местами налипание мокрого снега», — говорится в сообщении.

Также москвичей предупреждают о гололеде и снежных заносах на дорогах, усилении юго-восточного ветра с порывами 15–20 м/с.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов прогнозировал снег в Москве в течение всей недели с 15 по 21 января. Так, в четверг и пятницу прогнозируется сильный снег, выпадет 10–12 см. Затем, во второй половине пятницы, осадки прекратятся и наступит солнечная погода. В целом за неделю может выпасть около 40% месячной нормы осадков, рассказал Шувалов.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что в крещенский сочельник, 18 января, после полудня ожидаются обильные снегопады, которые будут идти сутки. Выпадет четверть месячной нормы осадков. Сугробы вырастут на 10 см, что в 1,5 раза больше положенной в середине зимы нормы, уточнял синоптик.

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Теги
Москва МЧС Погода погода в Москве метель гололед
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