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Тишковец заявил об отмене крещенских морозов в Москве

Синоптик Тишковец: крещенские морозы в Москве отменяются
Крещенские морозы в центральной части России отменяются, в конце предстоящей недели температура будет стремиться к нулевой отметке, заявил синоптик Тишковец. По его словам, аномальных холодов этой зимой в регионе больше не будет
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

На следующей неделе аномальный холод уйдет из средней полосы России, москвичей ожидает мягкая и снежная зимняя погода, а 30-градусных морозов, скорее всего, этой зимой больше не будет, заявил РБК ведущий специалист Центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

«В атмосфере произойдет стратегическая перестройка синоптических процессов — установится западно-восточный перенос воздушных масс атлантического происхождения, благодаря которым температурный фон не только вернется в свое климатическое русло, но и даже на несколько градусов превысит ее», — сообщил он, отметив, что в «тыловых частях» циклонов будут происходит скоротечные похолодания, но в рамках климатической нормы.

Уже в понедельник центральная часть России окажется в теплом секторе циклона, температура ночью будет от -10 до -5 градусов, а днем — от -5 до 0. Потепление будет сопровождаться снегопадами. Во вторник продолжит идти снег, а столбики термометров не опустятся ниже температуры от -6 до -1 градуса ночью и от -4 до 1 градуса днем.

В среду в регион придут умеренные морозы с «зарядами снега»: под утро температура опустится до уровня от -10 до -5 градусов, а днем снизится еще на «пару» градусов, рассказал синоптик. Тем не менее, к концу недели столбики термометров «устремятся на штурм нулевой отметки», четверг и пятница также будут наиболее снежными — за эти дни выпадет 10–15 мм осадков.

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Общество
Фото:Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

«Крещенские морозы отменяются. Кстати, по метеостатистике, за последние полвека лишь 1/3 крещенских ночей были холодными и то преимущественно в конце прошлого столетия», — подчеркнул Тишковец.

Праздник Крещения отмечается 18–19 января, в этом году эти даты выпадают на четверг и пятницу.

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В выходные температура вновь опустится до нормальной для середины зимы: в субботу в течение суток будет от -9 до -4 градусов, в воскресенье ночью столбики термометров покажут от -12 до -7 градусов, а днем — от -8 до -3. Снегопады приобретут локальный характер, добавил синоптик. По его прогнозам, в Москве в целом за неделю выпадет 17–22 мм осадков, или до 30–40% от месячной нормы, а снежный покров подрастет на 5–8 см.

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Теги
Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Полина Мартынова Полина Мартынова
Погода Крещение морозы Евгений Тишковец
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