Синоптики рассказали, когда в Москве снова будет снегопад

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В Москве в течение недели прогнозируется небольшой снег, сообщил РБК руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Во вторник ожидается «почти незаметный снег», количество осадков не превысит 3–5 мм. В среду и четверг возможны отсутствие осадков и солнечная погода. В четверг и пятницу прогнозируется сильный снег, выпадет 10–12 см. Затем, во второй половине пятницы, осадки прекратятся, и наступит солнечная погода. В целом за неделю может выпасть около 40% месячной нормы осадков, рассказал Шувалов.

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в разговоре с РБК сообщил что на этой неделе в Московском регионе ожидаются два циклона — один вызовет небольшой снег до середины дня 16 января, второй придет в четверг и пятницу. По прогнозам, первый циклон принесет около 4–6 см снега, а после прихода второго к концу недели выпадет от 8 до 10–12 см осадков.

Ильин также рассказал об ожидаемой температуре в Москве в ближайшие дни. По его словам, во вторник, 16 января, ожидается от минус 1 до минус 3 градусов. В среду днем, 17 января, похолодает до минус 7–11 градусов.