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Путин поручил принять меры по возврату изгнанных из других стран россиян

Путин поручил разработать меры по возвращению изгнанных из других стран россиян
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля подготовить предложения о мерах по вопросам обеспечения прав соотечественников, постоянно проживающих за рубежом, и принятия дополнительных мер по их репатриации в случае незаконной депортации из иностранных, в том числе недружественных, государств. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Предложения будут подготовлены с учетом указа Президента от 22 ноября 2023 года. То есть, поддержку смогут получить не только граждане постоянно проживающие за границей, но и лица, которыми в установленном порядке был оформлен выход из гражданства России. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров, глава СПЧ Валерий Фадеев.

По данным ООН за 2021 год за границей проживает более 10 миллионов выходцев из России. Forbes сообщал, что за две недели после начала СВО уехали 600-700 тыс человек. FT сообщал о 800 тыс уехавших из России с начала военной операции. В октябре 2023 пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что не обладает точными данными о количестве уехавших из России, но они далеки от тех, что публикуют СМИ.

Росстат сообщал, что из России только за первые полгода после начала военной операции что из России с начала года выехали 419 тыс человек. В начале декабря в ходе заседания президентского совета по правам человека Владимир Путин подчеркнул, что этот вопрос требует внимательного отношения к людям, которые хотят вернуться на свою историческую родину. Он также заявлял: «Здесь нужны какие-то системные меры. Нужно над этим, безусловно, подумать. Мы сформулируем наши подходы к этим процессам».

Помощник президента Максим Орешкин сообщал, что вернулась почти половина тех, кто покинул Россию после объявления частичной мобилизации. В сентябре, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «уехавшие россияне «рано или поздно вернутся, принимая во внимание стабильность российской экономики», но к возвращению не стоит готовиться «тем, кто стал врагами нашей страны»

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