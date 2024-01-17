Прокуроры проверят, как получил гражданство участник избиения прохожих

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Прокуратура Белгородской области проверит законность получения гражданства одним из задержанных по делу о нападениях на прохожих в Белгороде, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

«Прокуратурой области инициирована проверка соблюдения требований миграционного законодательства при получении иностранцем (фигурантом резонансных уголовных дел) гражданства Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее правоохранительные органы установили шестерых подозреваемых в нападении на прохожих в Белгороде.

«Угрожая и оскорбляя, они нападают на горожан, нанося им удары. При этом не стесняясь снимают видеоролики и выкладывают их на информационных ресурсах в сети Интернет», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

16 января следователи завели против подростков дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК). Региональная прокуратура сообщила, что дела завели также по фактам возбуждения ненависти (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК, до шести лет лишения свободы) и покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, пп. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК, до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение).

В итоге были задержаны пять подростков, еще один взрослый участник группы находится в розыске. Один из подозреваемых — 17-летний уроженец Азербайджана, проживающий в Белгороде. Трое фигурантов дела ранее были судимы.