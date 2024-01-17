В Белгороде задержали пять человек, избивавших прохожих
В Белгороде задержали пять подростков, которые нападали на прохожих, последнего участника группы ищут, сообщили «РИА Новости» в региональной прокуратуре.
«Группа состоит из шести человек, из которых четверо — несовершеннолетние. Задержано пятеро, один взрослый в розыске», — рассказали в ведомстве.
Накануне, 16 января, следователи в Белгороде завели дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) против подростков, которые нападали на людей и публиковали видео драк в интернете. \
«РИА Новости» сообщило, что установлена личность одного подозреваемого — 17-летнего уроженца Азербайджана. В МВД уточнили, трое фигурантов ранее были судимы.
В региональной прокуратуре добавили, что дела завели также по статьям о возбуждении ненависти (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК, до шести лет лишения свободы) и покушении на убийство (пп. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК, до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение).
Расследование взяла на контроль прокуратура.
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