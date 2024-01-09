СК: задержан мужчина, напавший на девочку в магазине на юго-востоке Москвы

В Москве задержали мужчину, напавшего на девочку в магазине

Фото: СК РФ

В Москве задержали подозреваемого в покушении на убийство малолетней девочки, сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета.

«В ходе допроса фигурант признал вину и раскаялся в содеянном», — говорится в публикации. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение.

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Уроженец Киргизии напал на девочку 6 января в магазине, расположенном на юго-востоке Москвы. Следователи завели дело по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК), с максимальным наказанием до 20 лет лишения свободы.

По информации телеграм-канала Shot, 43-летний мужчина напал на шестилетнюю девочку в магазине «Мясновъ» и угрожал свернуть ей шею. Врачи диагностировали у пострадавшей ушиб головы. Телеграм-канал Mash уточнил, что перед нападением мужчина купил водку и выпил ее. Гражданина Киргизии обезвредил отец девочки до прибытия полиции.