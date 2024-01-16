В Белгороде завели уголовное дело против подростков, избивавших прохожих
В Белгороде возбудили уголовное дело против подростков, которые нападали на прохожих, снимая драки на видео и публикуя их в Сети. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В ходе мониторинга сети интернет полицейскими выявлены видеозаписи, на которых группа молодых людей совершает на улицах Белгорода грубые нарушения общественного порядка. Угрожая и оскорбляя, они нападают на горожан, нанося им удары. При этом, не стесняясь, снимают видеоролики и выкладывают их на информационных ресурсах в сети интернет», — говорится в сообщении.
Личности фигурантов уже установили. Трое из них ранее были судимы. Ведется допрос одного из потерпевших.
Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК России). Максимальное наказание по статье — до семи лет лишения свободы.
В декабре 2023 года в Санкт-Петербурге полиция задержала двух 16-летних подростков, которые избивали дворников, записывая это на камеру, и выкладывали видеоролики с избиениями в интернет. Потерпевшие — граждане государств ближнего зарубежья.
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