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Общество ,  
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В Белгороде завели уголовное дело против подростков, избивавших прохожих

МВД: заведено уголовное дело против подростков, избивавших прохожих в Белгороде
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Белгороде возбудили уголовное дело против подростков, которые нападали на прохожих, снимая драки на видео и публикуя их в Сети. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ходе мониторинга сети интернет полицейскими выявлены видеозаписи, на которых группа молодых людей совершает на улицах Белгорода грубые нарушения общественного порядка. Угрожая и оскорбляя, они нападают на горожан, нанося им удары. При этом, не стесняясь, снимают видеоролики и выкладывают их на информационных ресурсах в сети интернет», — говорится в сообщении.

Личности фигурантов уже установили. Трое из них ранее были судимы. Ведется допрос одного из потерпевших.

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК России). Максимальное наказание по статье — до семи лет лишения свободы.

В Петербурге задержали двух подростков, избивавших мигрантов на камеру
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Фото:Максим Константинов / Global Look Press

В декабре 2023 года в Санкт-Петербурге полиция задержала двух 16-летних подростков, которые избивали дворников, записывая это на камеру, и выкладывали видеоролики с избиениями в интернет. Потерпевшие — граждане государств ближнего зарубежья.

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