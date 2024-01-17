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Военная операция на Украине ,  
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Захарова назвала встречу по Украине в Давосе провальной для Киева

Захарова заявила, что переговоры по Украине в Давосе стали провальными для Киева
Сюжет
Военная операция на Украине

Четвертая встреча по Украине в «копенгагенском формате», которая прошла в Давосе, провалилась, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Итоги, если не считать «семейной» фотографии участников и договоренности о возможных новых встречах, вновь оказались провальными для Киева и его западных хозяев», — сказала она.

Захарова отметила, что от участия во встрече отказался Китай, а многие страны отправили представителей невысокого уровня или присутствовали как наблюдатели. Она также указала на то, что по итогам встречи не удалось принять итоговый документ. Кроме того, по мнению представителя МИДа, Украина с Западом не смогли решить задачу расширения «антироссийского лагеря».

«Все встречи в «копенгагенском формате», включая заседание в Давосе и последующие раунды, являются бессмысленными и вредными для урегулирования украинского кризиса», — добавила Захарова.

Она также подчеркнула нежизнеспособность и абсурдность украинской «формулы мира», поскольку она базируется на «оторванных от реальности» требованиях к России о выводе войск на границы 1991 года. Помимо этого Захарова указала на то, что власти все большего числа стран «глобального Юга» говорят о бессмысленности обсуждения «контуров урегулирования украинского кризиса» без Москвы.

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Четвертая встреча советников по вопросам национальной безопасности, посвященная украинской «формуле мира», прошла в Давосе 14 января в преддверии Всемирного экономического форума. Мероприятие посетили 83 делегации, 18 из них представляли страны Азии, 12 — африканские государства. Bloomberg писал, что она завершилась без четкого плана, а Киеву не удалось получить поддержку стран глобального Юга.

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Министр обороны Рустем Умеров, входивший в украинскую делегацию, подчеркнул, что стратегическая цель Киева — выход на границы 1991 года. Руководитель офиса президента Андрей Ермак, который возглавлял делегацию, заявил об отсутствии давления со стороны партнеров с целью принудить Украину к совершению территориальных уступок. Он также отметил, что Киев не пойдет на заморозку конфликта. Выступая на сессии ВЭФ 16 января, президент Владимир Зеленский подтвердил несогласие с заморозкой боевых действий.

Ранее встречи в «копенгагенском формате» прошли в столице Дании, в саудовской Джидде и на Мальте. В российском МИДе формат таких встреч называли «придуманным Киевом и Западом механизмом проталкивания украинских ультиматумов», который не может привести к миру.

Теги
Персоны
МИД Мария Захарова Украина давосский форум Давос
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник
24 декабря 1975 года
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