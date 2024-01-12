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Финляндия подготовит меры, «не ущемляющие» просителей убежища на границе

МВД Финляндии заявило о поиске решения, чтобы не ущемлять просителей убежища
Финляндия ранее продлила закрытие границы с Россией до 11 февраля. В МВД заявили о необходимости найти решение, которое бы «не слишком ущемляло» свободу передвижения и права тех, кто просит убежища
Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva / Reuters
Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva / Reuters

Сотрудники пограничной службы Финляндии ищут долгосрочные способы решения проблемы работы границы с Россией, но найти их непросто, сообщила телеканалу Yle глава МВД Мари Рантанен.

Страна должна быть способна отреагировать на ухудшающуюся ситуацию в области безопасности, в то же время необходимо сделать так, «чтобы решение не слишком ущемляло просителей убежища и свободу передвижения», сказала министр.

Рантанен сообщила, что сейчас в стране разрабатывают закон о пограничных процедурах, но он «не решает всех открытых вопросов». Министерство рассматривает другие возможные варианты, но какие именно — не уточняется.

Финляндия продлила закрытие границы c Россией
Политика
Фото:Vesa Moilanen / Lehtikuva / Reuters

На границе между двумя странам действуют девять погранпереходов. С середины ноября Финляндия закрыла четыре из них, впоследствии ограничения распространились на остальные пункты. В качестве причины Хельсинки назвал наплыв мигрантов — просителей убежища, а ответственность за это возложил на Москву.

Российский МИД назвал обвинения странными; в Кремле заявили, что Финляндия выбрала ошибочный «путь конфронтации». Русскоязычные граждане республики в конце декабря подали иск в Высший административный суд, заявив, что закрытие восточной границы нарушает свободу передвижения и другие права.

Финляндия несколько раз продлевала закрытие границы, в последний раз — до 11 февраля.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Финляндия граница МВД КПП
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