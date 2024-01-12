Финляндия подготовит меры, «не ущемляющие» просителей убежища на границе
Сотрудники пограничной службы Финляндии ищут долгосрочные способы решения проблемы работы границы с Россией, но найти их непросто, сообщила телеканалу Yle глава МВД Мари Рантанен.
Страна должна быть способна отреагировать на ухудшающуюся ситуацию в области безопасности, в то же время необходимо сделать так, «чтобы решение не слишком ущемляло просителей убежища и свободу передвижения», сказала министр.
Рантанен сообщила, что сейчас в стране разрабатывают закон о пограничных процедурах, но он «не решает всех открытых вопросов». Министерство рассматривает другие возможные варианты, но какие именно — не уточняется.
На границе между двумя странам действуют девять погранпереходов. С середины ноября Финляндия закрыла четыре из них, впоследствии ограничения распространились на остальные пункты. В качестве причины Хельсинки назвал наплыв мигрантов — просителей убежища, а ответственность за это возложил на Москву.
Российский МИД назвал обвинения странными; в Кремле заявили, что Финляндия выбрала ошибочный «путь конфронтации». Русскоязычные граждане республики в конце декабря подали иск в Высший административный суд, заявив, что закрытие восточной границы нарушает свободу передвижения и другие права.
Финляндия несколько раз продлевала закрытие границы, в последний раз — до 11 февраля.