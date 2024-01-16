Росавиация назвала задержку рейса Flydubai из Пулково «единичным случаем»

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Задержка вылета авиакомпании Flydubai из аэропорта Санкт-Петербурга Пулково в Дубай на два дня «носит единичный, крайне редкий случай для иностранных перевозчиков, совершающих полеты в Россию», — сообщили РБК в Росавиации.

Рейс FZ 992 должен был вылететь в Дубай 14 января в 0:30 по московскому времени, но из-за технических и эксплуатационных причин самолет вылетел только спустя двое суток — в 8:20 16 января.

В ведомстве добавили, что в Пулково есть провайдеры по техническому обслуживанию авиатехники иностранного производства, выполняющие полный спектр работ на воздушных судах. Однако перевозчик решил заниматься восстановлением летной годности самолета собственными силами.

К раннему утру 16 января технические специалисты Flydubai подготовили самолет, он с 28 пассажирами на борту вылетел в Дубай. Разрешение на этот рейс Росавиация выдала Flydubai после подтверждения аэропортовой инспекцией Пулково выполнения всех необходимых технических работ на воздушном судне.

Авиакомпания предоставила пассажирам напитки, горячее питание и при необходимости гостиницу. Часть пассажиров, собиравшихся лететь на этом самолете, ранее пересадили на другие рейсы авиакомпаний Flydubai и Emirates.

Ранее источник РБК сообщил, что вылет задержался в том числе из-за ограничений на полеты в Россию лизинговых самолетов иностранных авиакомпаний. «Санкционные ограничения не позволили им оперативно найти резервный борт для замены сломавшегося в Пулково», — объяснил источник РБК.

Другой источник добавил, что в текущих условиях любая поломка воздушного судна иностранной авиакомпании в России — «это ожидание прибытия их техники, их запчастей, так как доступа к складам запчастей и обслуживанию в России у них также нет».