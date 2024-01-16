 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Росавиация назвала задержку рейса Flydubai из Пулково «единичным случаем»

Росавиация: задержка рейса Flydubai из Пулково — единичный случай
Сюжет
Война санкций
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Задержка вылета авиакомпании Flydubai из аэропорта Санкт-Петербурга Пулково в Дубай на два дня «носит единичный, крайне редкий случай для иностранных перевозчиков, совершающих полеты в Россию», — сообщили РБК в Росавиации.

Рейс FZ 992 должен был вылететь в Дубай 14 января в 0:30 по московскому времени, но из-за технических и эксплуатационных причин самолет вылетел только спустя двое суток — в 8:20 16 января.

В ведомстве добавили, что в Пулково есть провайдеры по техническому обслуживанию авиатехники иностранного производства, выполняющие полный спектр работ на воздушных судах. Однако перевозчик решил заниматься восстановлением летной годности самолета собственными силами.

К раннему утру 16 января технические специалисты Flydubai подготовили самолет, он с 28 пассажирами на борту вылетел в Дубай. Разрешение на этот рейс Росавиация выдала Flydubai после подтверждения аэропортовой инспекцией Пулково выполнения всех необходимых технических работ на воздушном судне.

Авиакомпания предоставила пассажирам напитки, горячее питание и при необходимости гостиницу. Часть пассажиров, собиравшихся лететь на этом самолете, ранее пересадили на другие рейсы авиакомпаний Flydubai и Emirates.

Вылет рейса Flydubai из Пулково задержали на два дня из-за санкций
Бизнес
Фото:Ali Haider / EPA / ТАСС

Ранее источник РБК сообщил, что вылет задержался в том числе из-за ограничений на полеты в Россию лизинговых самолетов иностранных авиакомпаний. «Санкционные ограничения не позволили им оперативно найти резервный борт для замены сломавшегося в Пулково», — объяснил источник РБК.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Другой источник добавил, что в текущих условиях любая поломка воздушного судна иностранной авиакомпании в России — «это ожидание прибытия их техники, их запчастей, так как доступа к складам запчастей и обслуживанию в России у них также нет».

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Много розеток и мониторы в спинках: что будет у самолетов Ту-214 внутри

3 версии пожара на складе Wildberries. Среди них – поджог

Острый дефицит кадров возник в еще одной сфере. Подробности

Что читали россияне в 2023 году. Книги, темы и авторы

Министра финансов Германии освистали в Берлине

Правительство одобрило конфискацию имущества по статье о фейках

S7 сокращает сотрудников

Месси получил новый трофей

В Белгороде проверка систем оповещения. Видео
Теги
задержки рейсов FlyDubai Росавиация
Материалы по теме
Вылет рейса Flydubai из Пулково задержали на два дня из-за санкций
Бизнес
Вылет рейса из Петербурга в Дубай задержали на два дня
Общество
В Кемерово пассажиров рейса Nordwind высадили на взлетной полосе
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 95,6 (-0,47) Инвестиции, 16:43 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 87,65 (-0,03) Инвестиции, 16:43
Россия отменила ограничения на ввоз мяса и молока из Казахстана Общество, 22:34
Почему власти Киргизии заявили о попытке переворота и ведут обыски в СМИ Политика, 22:23
Разработчики назвали дату выхода «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» Технологии и медиа, 22:02
ЦБ поддержал поправки, дающие ему право ограничивать банкам выдачу ипотек Финансы, 21:58
В КХЛ определился первый участник плей-офф Спорт, 21:57
Патио и видовые квартиры: что предлагают новые ЖК РБК и ПИК, 21:55
Назван соперник экс-чемпиона Bellator Немкова в первом бою в тяжелом весе Спорт, 21:41
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
«Спартак» прервал шестиматчевую серию поражений в КХЛ Спорт, 21:41
Салливан заявил о формировании нового миропорядка Политика, 21:40
Росавиация назвала задержку рейса Flydubai из Пулково «единичным случаем» Общество, 21:19
ЦБ предложили наделить правом ограничивать банкам выдачу ипотеки Финансы, 21:12
Министр торговли Саудовской Аравии опроверг вступление страны в БРИКС Политика, 21:08
«Торпедо» и «Металлург» установили два рекорда результативности в КХЛ Спорт, 21:02
В Белгороде завели уголовное дело против подростков, избивавших прохожих Общество, 20:50