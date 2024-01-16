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Война санкций ,  
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Вылет рейса Flydubai из Пулково задержали на два дня из-за санкций

Задержка рейса Flydubai из Петербурга в Дубай на два дня произошла из-за санкций
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Война санкций
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Эксклюзивы РБК
Вылет рейса Flydubai из Пулково задержался на двое суток в том числе из-за ограничений на полеты в Россию лизинговых самолетов иностранных авиакомпаний, рассказали источники РБК
Фото: Ali Haider / EPA / ТАСС
Фото: Ali Haider / EPA / ТАСС

Двухдневная задержка рейса авиакомпании Flydubai из аэропорта Санкт-Петербурга Пулково в Дубай в середине января была связана в том числе с ограничениями и дополнительными требованиями на фоне санкций, сообщили РБК два источника, знакомых с ситуацией.

Рейс FZ 992 должен был вылететь в Дубай 14 января в 0:30 по московскому времени, но самолет вылетел только спустя двое суток — в 8:20, во вторник, 16 января.

Иностранные авиакомпании в условиях санкций летают в Россию в основном на самолетах, находящихся в их собственности, так как их западные лизингодатели могут ограничивать полеты на своих самолетах из-за санкционных рисков, рассказал один из собеседников. «Только борта в собственности или с разрешения лизингодателя могут летать в Россию, плюс у борта должна быть страховка для полетов в Россию», — подтвердил другой источник РБК.

Вылет рейса из Петербурга в Дубай задержали на два дня
Общество
Фото:Markus Mainka / Global Look Press

Основная модель развития мирового авиабизнеса — это формирование парка за счет арендованных самолетов. У Flydubai из 84 Boeing 737, например, 25 бортов взяты в лизинг, еще 59 самолетов — в собственности авиакомпании, следует из данных сервиса planespotters.net. Обычно при поломках самолетов перевозчики присылают за пассажирами резервный борт, но в случае с рейсом FZ 992 этого не случилось. «Санкционные ограничения не позволили им оперативно найти резервный борт для замены сломавшегося в Пулково», — объясняет источник РБК.

Другой источник рассказал, что в текущих условиях любая поломка воздушного судна иностранной авиакомпании в России — «это ожидание прибытия их техники, их запчастей, так как доступа к складам запчастей и обслуживанию в России у них также нет».

По данным сервиса Flightradar24, Flydubai выполняла рейсы в Пулково в основном на собственных самолетах. Из 16 рейсов с начала 2024 года лишь четыре были выполнены на арендованных бортах, убедился корреспондент РБК.

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В понедельник, 15 января, в пресс-службе Flydubai сообщили, что рейс задержался из-за технической проблемы. Во вторник, 16 января, ее представитель дополнительно сообщил, что длительная задержка возникла «из-за технических и эксплуатационных причин». На вопрос о том, связано ли это с ограничениями на полеты в Россию на арендованных самолетах, там не ответили.

РБК направил запрос в российский Минтранс.

Задержкой рейса уже заинтересовалась Северо-Западная транспортная прокуратура, которая анонсировала проведение проверки по этой ситуации. Но опрошенные РБК эксперты считают, что никаких претензий к авиакомпании не последует. За задержки рейсов иностранных авиакомпаний в России никто не отвечает, потому что им «и предъявить нечего», говорит Артур Мурадян, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Если бы речь шла о серьезном отклонении от требований безопасности полетов, то российские власти вполне могут принять меры, которые заблокируют полеты в страну перевозчиков. Буквально в декабре 2022 года рассматривался вопрос о том, чтобы Ространснадзору проводить рамповые проверки зарубежных авиакомпаний, аналогичные тем, которые проходили наши перевозчики за рубежом. Довести это до реализации в каждом конкретном случае вполне возможно», — пояснил РБК эксперт, исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Но в данном случае Flydubai столкнулась с обычной ситуацией. «Не смогли своевременно прислать борт на замену — но на иностранцев не распространяются российские требования по резервированию парка (согласно Федеральным авиационным правилам, авиакомпании обязаны иметь в резерве некоторое количество самолетов, чтобы оперативно поставить их на линию в случае поломки. — РБК). Поэтому тут вопрос связан с взаимоотношениями по линии «клиент — поставщик услуг». В таком случае при задержке рейса пассажир, согласно Гражданскому кодексу, может судиться с авиакомпанией, требуя возмещения причиненного ему вреда или дискомфорта. Если рейс организован туроператором, который отправил организованную группу, то туроператор тоже вполне может задавать вопросы авиакомпании. При условии, конечно, что в договоре между ними были прописаны требования по пунктуальности рейса», — добавил Олег Пантелеев.

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Анастасия Львова Анастасия Львова
авиация санкции задержки рейсов FlyDubai
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