Вылет рейса из Петербурга в Дубай задержали на два дня

Фото: Markus Mainka / Global Look Press

Пассажиры рейса Санкт-Петербург — Дубай вторые сутки не могут вылететь из аэропорта Пулково, рейс был задержан по технической причине, сообщил РБК представитель авиакомпании из ОАЭ Flydubai.

«Рейс Flydubai FZ 992 из международного аэропорта Пулково (LED) в международный аэропорт Дубая (DXB) 14 января был задержан из-за технической неполадки», — заявил представитель авиакомпании, отметив, что пассажирам на время ожидания было предоставлено жилье.

Самолет должен был вылететь из Петербурга в ОАЭ в 00:30 14 января, однако его перенесли на 07:00 16 января.

Из-за задержки рейса вторые сутки Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.

Одна из них рассказала «Фонтанке», что перевозчик предлагал взамен рейс через Москву, но присутствующие в аэропорту отказались, поскольку покупали билеты с расчетом на прямой рейс.

Как уточнил другой пассажир «Известиям», представители FlyDubai в Пулково объяснили, что самолет «починят через пару часов» и он сможет долететь до Москвы, где произойдет смена экипажа и борт отправится в Дубай. «Никто в здравом уме на полуотремонтированном самолете не полетит», — добавил пассажир.