Замдиректора «Водоканала» Петербурга задержали по делу о махинациях

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Заместителя директора петербургского «Водоканала» Вадима Чернышова задержали по подозрению в продвижении интересов коммерческих компаний, сообщает издание 47News. Уголовное дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями.

Задержание 53-летнего Чернышова произошло накануне вечером, 15 января. Обыски прошли как по месту его жительства, так и на работе. Свою должность Чернышов занимает с 2022 года, в компании он занимался логистикой, организацией закупок и материальным обеспечением.

Издание приводит версию следствия, по которой Чернышов отдавал указания сотрудникам завышать начальные цены закупок. В одном из контрактов стоимостью около 0,5 млрд руб. цена была завышено более чем на 100 млн руб.

Кроме того, замдиректора обвиняют в том, что всю конкурсную документацию для публикации на сайте госзакупок подготовили сотрудники коммерческой компании, интересы которой лоббировал Чернышов.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что ущерб от деятельности Чернышова оценивается в 120 млн руб.

«Как должностное лицо, постоянно выполняющее организационно-распорядительные функции на госпредприятии, Вадим Чернышов не позднее 28 апреля 2023 года решил предоставить явное преимущество одной из фирм — участниц электронного конкурса на оказание услуг по уборке и обслуживанию зданий, сооружений, прилегающих территорий объектов «Водоканала». Компанию признали победителем и заключили с ней договор в июне 2023 года. Цена договора составила более 520 млн руб., что более чем на 120 млн руб. выше стоимости договора, предложенной другим участником», — рассказал собеседник агентства.

В июне 2022 года у гендиректора «Водоканала Санкт-Петербурга» Сергея Волкова прошли обыски. Их проводили по делу о злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК). 47News отмечало, что обыски проводило управление экономической безопасности главка, после них Волкова доставили в Главное следственное управление ГУ МВД. Кроме Волкова обыски проводились в жилищах по меньшей мере еще десяти сотрудников «Водоканала», а также его предшественника Александра Данилова.

В июле того же года суд арестовал бывшего директора петербургского «Водоканала» Евгения Целикова. Его обвинили по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Издание пишет, что речь идет о хищении с использованием служебного положения. В 2015 году Целиков и еще несколько лиц при реконструкции подводящего коллектора к очистным сооружениям Зеленогорска отдали контракт на сумму 755 млн руб. строительной компании «Нострум». С ней были заключены недостоверные акты приемки, из-за чего было похищено не менее 94 млн руб.