У гендиректора петербургского «Водоканала» прошли обыски

Обыски прошли по делу о злоупотреблении полномочиями. Экономическая полиция также пришла к экс-директору «Водоканала» и десятку сотрудников

В квартире у гендиректора «Водоканала Санкт-Петербурга» Сергея Волкова прошли обыски, сообщили источники 47news и 78.ru.

По их данным, обыски проходили по делу о злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК). 47news отмечает, что после них Волкова доставили в Главное следственное управление ГУ МВД.

По информации издания, обыски проводит управление экономической безопасности главка. Кроме Волкова, обыски проводились в жилищах по меньшей мере еще десяти сотрудников «Водоканала», а также его предшественника Александра Данилова, указало 47news.

РБК обратился за комментариями в пресс-службу регионального ГУ МВД и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Волков возглавил петербургский «Водоканал» в феврале 2022 года. До этого три года он был заместителем генерального директора предприятия, в 2021-м стал первым заместителем. До него учреждение возглавлял Данилов, он занял этот пост в 2019 году после отставки предыдущего гендиректора Евгения Целикова. Губернатор Александр Беглов уволил Целикова в марте того года.

В ноябре 2019 года Целикова задержали после обысков вместе с главой юротдела ООО «Развитие и инвестиции» (РИИ) Мариной Брюзгиной, ее отпустили под подписку о невыезде. Дело было связано причинением предприятию ущерба от завышенной стоимости поставляемой электроэнергии. Позднее дело переквалифицировали по статье «мошенничество», отмечал «Интерфакс». Целикова тогда отправили под домашний арест.

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В июне 2022 года Куйбышевский суд Петербурга арестовал Целикова по другому делу о крупном мошенничестве. Оно связано с хищениями 94 млн руб. при реконструкции подводящего коллектора к очистным сооружениям Зеленогорска, отмечала «Фонтанка». Работы по контракту выполняла строительная компания «Нострум».