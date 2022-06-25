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Общество ,  
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В Петербурге экс-главу водоканала арестовали по обвинению в мошенничестве

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение об аресте Евгения Целикова, обвиняемого в мошенничестве, сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов города.

Как пишет Фонтанка.ру, Целиков — бывший директор петербургского водоканала. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Издание пишет, что речь идет о хищении с использованием служебного положения. В 2015 году Целиков и еще несколько лиц при при реконструкции подводящего коллектора к очистным сооружениям Зеленогорска отдали контракт на сумму 755 млн руб. строительной компании «Нострум». С ней были заключены недостоверные акты приемки, из-за чего было похищено не менее 94 млн руб.

«Целиков вину не признает. Просил меру, не связанную с изоляцией от общества. Срок меры — 21.08.2022», — говорится в сообщении пресс-службы судов.

«Деловой Петербург» указывает, что Целиков является фигурантом еще нескольких уголовных дел. Его обвиняют в хищении более 1 млрд руб. за счет указания в документах завышенных цен на поставляемое «Водоканалу» электричество; в растрате почти 240 млн руб. при строительстве и реконструкции канализационных сетей; в злоупотреблении должностными полномочиями.

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Помимо Целикова, суд арестовал еще двоих фигурантов по делу о мошенничестве — сотрудника строительной компании «Нострум» Вячеслава Гребенникова (до 23 августа) и бывшего главу Центра государственной экспертизы Владислава Еремина (до 21 августа). По делу проходит еще одна сотрудница «Нострума», по данным Фонтанки, глава сметного отдела, Александра Егорова, суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Следствие считает, что они участвовали в хищении не менее 211,2 млн руб. при поставке силового кабеля. Во время строительства двух кабельных линий между подстанциями «Ниссан» — и «Каменка» в акт приемки выполненных работ с «Нострум» и АО «СПб электрические сети» были внесены завышенные данные о стоимости кабеля, эта сумма и была похищена.

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