Мэра из Кузбасса задержали за махинации с жильем для сирот на ₽117 млн
Следователи задержали мэра города Анжеро-Судженск за сделку по строительству жилья сиротам на 117 млн руб. с ликвидируемой фирмой, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Кемеровской области.
Главой города является Александр Рыбалко. Он занимает этот пост с декабря 2019-го, до этого несколько лет работал в администрации города Ленинск-Кузнецкий, а с декабря 2018 по октябрь 2019 года был главой Яшкинского муниципального района.
Вместе с Рыбалко по этому делу проходит 32-летняя экс-председатель комитета по управлению муниципальным имуществом городской администрации.
По версии следствия, в период с октября по декабрь 2020 года подозреваемые заключили со строительной фирмой 40 муниципальных контрактов на покупку квартир для переселяемых из ветхого и аварийного жилья и детей-сирот «путем инвестирования в строительство двух жилых многоквартирных домов», объяснили в СК.
«По условиям контрактов, из городского бюджета застройщику были перечислены денежные средства — свыше 117 млн руб. Однако фирма строительство не завершила, находится в стадии ликвидации», — добавили в ведомстве.
В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до десяти лет.