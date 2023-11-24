Суд продлил на полгода арест Дарье Треповой

Суд в Петербурге продлил арест Дарье Треповой до 18 апреля 2024 года

Дарья Трепова (Фото: Илья Выдревич / ТАСС)

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге продлил до 18 апреля 2024 года арест Дарье Треповой по делу о теракте в кафе Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), сообщает ТАСС.

Трепова и ее адвокат просили изменить меру пресечения на домашний арест, отмечают «Известия».

2 апреля 2023 года в баре «Патриот» в центре Санкт-Петербурга проходил творческий вечер Татарского. Трепова в ходе мероприятия вручила военному корреспонденту «замаскированное под видом статуэтки самодельное взрывное устройство».



В результате его подрыва Татарский погиб, несколько десятков участников встречи получили травмы разной степени тяжести. Кроме того, владелец кафе понес «значительный материальный ущерб».

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 205 УК (теракт). Трепову задержали 3 апреля. В конце июля следствие предъявило ей окончательное обвинение в совершении теракта, незаконном обороте взрывчатых веществ и подделке документов. Ей грозит до 30 лет лишения свободы.



Трепова признала вину по одной из трех вменяемых ей статей — приобретение, хранение и перевозка заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления (ч. 4 ст. 327 УК).