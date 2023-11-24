 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Политика ,  
0 

Суд продлил на полгода арест Дарье Треповой

Суд в Петербурге продлил арест Дарье Треповой до 18 апреля 2024 года
Дарья Трепова
Дарья Трепова (Фото: Илья Выдревич / ТАСС)

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге продлил до 18 апреля 2024 года арест Дарье Треповой по делу о теракте в кафе Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), сообщает ТАСС.

Трепова и ее адвокат просили изменить меру пресечения на домашний арест, отмечают «Известия».

Прокурор заявила, что Трепова активировала бомбу для убийства Татарского
Политика
Дарья Трепова (внесена Росинформмониторингом в список экстремистов и террористов)

2 апреля 2023 года в баре «Патриот» в центре Санкт-Петербурга проходил творческий вечер Татарского. Трепова в ходе мероприятия вручила военному корреспонденту «замаскированное под видом статуэтки самодельное взрывное устройство».

В результате его подрыва Татарский погиб, несколько десятков участников встречи получили травмы разной степени тяжести. Кроме того, владелец кафе понес «значительный материальный ущерб».

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 205 УК (теракт). Трепову задержали 3 апреля. В конце июля следствие предъявило ей окончательное обвинение в совершении теракта, незаконном обороте взрывчатых веществ и подделке документов. Ей грозит до 30 лет лишения свободы.

Трепова признала вину по одной из трех вменяемых ей статей — приобретение, хранение и перевозка заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления (ч. 4 ст. 327 УК).

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Дарья Трепова арест Санкт-Петербург

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
Пустившего Трепову в квартиру петербуржца обвинили в укрывательстве
Политика
Суд в Москве продлил арест Дарьи Треповой до 2 декабря
Политика
ТАСС узнал о сотрудничестве Треповой со следствием по делу о теракте
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 ноября
EUR ЦБ: 96,23 (+0,08) Инвестиции, 23 ноя, 16:00 Курс доллара на 24 ноября
USD ЦБ: 88,12 (-0,04) Инвестиции, 23 ноя, 16:00
Взгляд в собственное будущее: как вид из окна влияет на человека РБК и Ahead, 16:29
Путин призвал на порядок нарастить мощности российских суперкомпьютеров Технологии и медиа, 16:28
Полиция задержала игрока «Ниццы» из-за видео про «черный день для евреев» Спорт, 16:22
Наиболее интересные научные инициативы российских ученых по версии РБК РБК и Росатом, 16:22
Зачем производитель автомобилей запустил свою космическую программу РБК и Geely, 16:17
Путин фразой «копаешь сам себе» пошутил про увольнение Грефа Технологии и медиа, 16:16
УМВД России по ХМАО проверит сотрудницу на получение взяток Политика, 16:15
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подробнее
Анне Щербаковой вручили премию «Серебряная лань» Спорт, 16:11
Подводные камни при работе с самозанятыми РБК и Сбер, 16:06
Куратора пригородных «дочек» РЖД арестовали по делу о мошенничестве Общество, 16:03
Путин назвал искусственный интеллект новой главой в жизни человечества Политика, 16:01
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:58
Почему сильная отчетность TCS Group не впечатлила инвесторов Pro, 15:58
Когда ситуация накаляется: как вести себя на рабочих онлайн-встречах РБК и SberJazz, 15:57