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Военная операция на Украине ,  
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Маск оценил идею мирной конференции по Украине в Швейцарии

Маск поддержал идею провести мирную конференцию по Украине в Швейцарии
Сюжет
Военная операция на Украине
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Gonzalo Fuentes / File Photo / Reuters)

Американский бизнесмен Илон Маск поддержал планы провести мирную конференцию по Украине при поддержке Швейцарии. Об этом он написал в своей соцсети X.

«Надеюсь, это [мирная конференция] произойдет. Настало время прекратить смерти в окопах», — написал Маск, комментируя скриншот газеты Daily Mail с заголовком «Президент Зеленский попросил Швейцарию организовать «мирную конференцию высокого уровня», сделанный одним из пользователей соцсети.

Встреча по мирному плану Украины в Давосе завершилась без четкого плана
Политика
Андрей Ермак

15 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе прошла встреча президентов Швейцарии и Украины Виолы Амхерд и Владимира Зеленского, на которой последний попросил организовать мирную конференцию по разрешению конфликта с Россией. Амхерд согласилась и заявила, что Швейцария поддерживает прочный и справедливый мир. Подготовку к конференции будет вести МИД страны.

При этом четвертая встреча советников по национальной безопасности, посвященная украинской «формуле мира», которая прошла в Давосе 14 января, завершилась без четкого плана, писал Bloomberg. По данным агентства, Украина рассчитывала на встрече заручиться поддержкой своего мирного плана со стороны стран Глобального юга, которые пока проявляли сдержанную позицию. Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, который был сопредседателем, заявил, что участникам удалось прояснить некоторые вопросы для предстоящего обсуждения «на каком-то этапе», но и Украина, и Россия, которую на встречу не позвали, уже сейчас дали понять, что не готовы пойти на территориальные уступки.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности вести переговоры, но Украина этого не хочет. Зеленский говорил, что возможное прекращение огня не будет означать остановку вооруженного конфликта и не приведет к политическому диалогу с Россией.

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Илон Маск Украина Швейцария конференция
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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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