Хуситы взяли на себя ответственность за атаку на американское судно

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Йеменские хуситы взяли на себя ответственность за атаку на американское судно Eagle Gibraltar в Аденском заливе у берегов Йемена, сообщает Al Masirah со ссылкой на военных хуситского движения «Ансар Аллах».

«Военно-морские силы провели операцию против американского судна в Аденском заливе. Операцию совершили с использованием ряда морских ракет, они попали в цель», — заявили в движении.

Днем 15 января агентство Associated Press сообщило, что в Аденском заливе в американское судно попала ракета. Борт идентифицировали компании Ambrey и Dryad Global, судно принадлежит американской компании Eagle Bulk. Сухогруз шел под флагом Маршалловых Островов. Удар привел к пожару в трюме, но судно осталось на плаву.

В ночь на 12 января авиация и боевые корабли США и Великобритании нанесли первые удары по военным объектам хуситов в Йемене, они стали ответом на атаки на торговые суда в Красном море. По данным Центрального командования США, было поражено более 60 военных объектов.

Хуситы пообещали продолжить атаковать суда и пригрозили нападением на американские и британские базы на Ближнем Востоке, если удары продолжатся. Ранее движение заявило, что наносит удары только по израильским суднам.

13 января военные объекты хуситов на западе Йемена на объекте военно-морской базы хуситов произошел взрыв. сточники рассказали, что хуситы запустили ракету из Ходейды в сторону южной части Красного моря. Центральное командование США заявило, что ракета была выпущена по судну в восточной части Аденского залива.