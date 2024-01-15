Белгородский университет подтвердил повреждение здания при обстреле

Фото: БГТУ им. В.Г. Шухова / VK

Здание Белгородского государственного технологического университета имени В.Г. Шухова получило повреждения в результате обстрела Белгорода 30 декабря 2023 года. Об этом РБК сообщили в пресс-службе вуза.

В университете назвали повреждения здания незначительными, они были быстро устранены. Пострадавших при обстреле среди работников, профессорско-преподавательского состава и студентов не было.

«Это ЧП не отразилось на учебном процессе. В соответствии с расписанием с 9 января 2024 года студенты БГТУ им. В.Г. Шухова продолжили обучение», — заявили в пресс-службе.

О повреждении здания БГТУ в результате массированного обстрела 30 декабря сообщали телеграм-каналы «Белгород — Молния» и «Пепел». Судя по опубликованному ими видео, в одном из зданий вуза было пробито отверстие, в других выбило окна.

В результате обстрела в тот день погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, еще более 100 пострадали. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал это «самыми тяжелыми последствиями за последние два года, которые принесли за собой обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины».

Президент Владимир Путин назвал обстрел Белгорода терактом. По его словам, по гражданскому населению был нанесен целенаправленный удар. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что военные будут делать все, чтобы минимизировать вероятность ударов по Белгороду.