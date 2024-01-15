 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин назвал приоритетом соцгарантии для участников боевых действий

Путин назвал приоритетом создание условий для участников военных действий
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Важная задача власти и общественных движений России — создание условий для трудоустройства участников военной операции на Украине. Об этом заявил президент Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям форума ветеранов военной операции «Вместе победим».

«Ключевой приоритет — создавать условия, для того чтобы герои, прошедшие фронт, смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах: в отраслях экономики, в бизнесе, в органах власти всех уровней, в местном самоуправлении», — говорится в обращении президента, которое опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин назвал значимым участие бывших военнослужащих в воспитательной работе с молодежью, а также продвижении волонтерских, образовательных, просветительских и гуманитарных проектов.

Вузам посоветовали снизить стоимость обучения для участников спецоперации
Политика
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

«Наша общая задача — поддерживать семьи погибших боевых товарищей, последовательно укреплять всю систему социальных гарантий для участников специальной военной операции, повышать эффективность медицинской помощи, реабилитационных программ», — также заявил президент.

Участники военной операции на Украине, в том числе члены добровольческих формирований, получают статус ветерана боевых действий. Они могут рассчитывать на льготы со стороны государства. В частности, они могут получить профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование за счет работодателя. Пенсия по выслуге лет для них увеличивается на 32% от размера социальной пенсии.

Согласно обновленной редакции базового закона «О занятости населения», которую Путин утвердил в декабре 2023 года, участники военной операции, а также члены их семей получат от государства приоритет при трудоустройстве. После внесения президентом поправок в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства» компании, трудоустроившие демобилизовавшихся участников военной операции, смогут получить статус социальных предприятий.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
Теги
Персоны
Владимир Путин военнослужащие ветераны льготы госгарантии
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин заявил о рассмотрении вопроса соцгарантий для семей бойцов ЧВК
Политика
Путин назвал ситуацию с выплатами ЧВК «пробелом, допущенным Минобороны»
Политика
Путин дал участникам спецоперации право на приоритет в трудоустройстве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 96,75 (-0,79) Инвестиции, 12 янв, 16:50 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 88,13 (-0,65) Инвестиции, 12 янв, 16:50
Настроения на крипторынке исчерпали «жадность» и упали в нейтральную зону Крипто, 13:12
Израильского игрока задержали в Турции по подозрению в поддержке ЦАХАЛ Спорт, 13:01
Бывший дистрибутор Mercedes решил поставлять в Россию машины от Huawei Авто, 13:01
Вледелец бренда «Ушастый нянь» купит производителя прокладок Ola! Бизнес, 12:58
Курс евро опустился ниже ₽96 впервые с 23 ноября Инвестиции, 12:48
Кремль назвал предпочтительным мирный путь решения конфликта на Украине Политика, 12:43
«Ъ» связал аварию на заводе ЛУКОЙЛа с последствиями санкций Экономика, 12:40
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Не транслируй это: как поддерживать мотивацию команды, если вы в стрессе Pro, 12:38
Суд приговорил экс-главу института РАНХиГС к 5 годам условно за растрату Общество, 12:33
Кремль назвал «уткой» статью Bild о сценарии войны России и НАТО Политика, 12:27
Росреестр назвал округа Москвы — лидеры по вводу домов по реновации Недвижимость, 12:24
Кремль заявил о надежде на скорый визит Путина в Северную Корею Политика, 12:24
Белоруссия отправила военных в Россию обучиться с учетом военной операции Политика, 12:19
Посольство Украины в Канаде раскритиковало Бетербиева за слова о Кадырове Спорт, 12:18