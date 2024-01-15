Путин назвал приоритетом соцгарантии для участников боевых действий

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Важная задача власти и общественных движений России — создание условий для трудоустройства участников военной операции на Украине. Об этом заявил президент Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям форума ветеранов военной операции «Вместе победим».

«Ключевой приоритет — создавать условия, для того чтобы герои, прошедшие фронт, смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах: в отраслях экономики, в бизнесе, в органах власти всех уровней, в местном самоуправлении», — говорится в обращении президента, которое опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин назвал значимым участие бывших военнослужащих в воспитательной работе с молодежью, а также продвижении волонтерских, образовательных, просветительских и гуманитарных проектов.

«Наша общая задача — поддерживать семьи погибших боевых товарищей, последовательно укреплять всю систему социальных гарантий для участников специальной военной операции, повышать эффективность медицинской помощи, реабилитационных программ», — также заявил президент.

Участники военной операции на Украине, в том числе члены добровольческих формирований, получают статус ветерана боевых действий. Они могут рассчитывать на льготы со стороны государства. В частности, они могут получить профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование за счет работодателя. Пенсия по выслуге лет для них увеличивается на 32% от размера социальной пенсии.

Согласно обновленной редакции базового закона «О занятости населения», которую Путин утвердил в декабре 2023 года, участники военной операции, а также члены их семей получат от государства приоритет при трудоустройстве. После внесения президентом поправок в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства» компании, трудоустроившие демобилизовавшихся участников военной операции, смогут получить статус социальных предприятий.