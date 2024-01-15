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Политика ,  
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В конгрессе США согласовали временное финансирование правительства

Республиканцы и демократы согласовали временное финансирование правительства США
Фото: Leah Millis / Reuters
Фото: Leah Millis / Reuters

Демократы и республиканцы в конгрессе США согласовали проект временного финансирования правительства до 1–8 марта. Об этом говорится в заявлении лидера демократического большинства в сенате Чака Шумера на его странице в X (ранее Twitter).

«Достигнутое двухпартийное соглашение о финансировании правительства гарантирует, что США смогут решить многие из основных проблем, с которыми сталкивается наша страна дома и за рубежом», — заявил Шумер. Он добавил, что «для избежания приостановки финансирования правительства потребуется двухпартийное сотрудничество в сенате и палате представителей для быстрого одобрения» резолюции о продолжении выделения средств. Шумер рассчитывает на принятие согласованного документа конгрессом в ближайшие дни, чтобы президент США Джо Байден смог его подписать до истечения крайнего срока 19 января.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) заявил в пятницу о намерении придерживаться этого соглашения, пишет Politico.

Шумер и Джонсон обнародовали соответствующий законопроект в воскресенье вечером. Соглашение включает расходы в размере $1,59 трлн на 2024 финансовый год, из которых $886 млрд пойдет на оборону и $704 млрд  — на расходы, не связанные с обороной. Шумер и Джонсон также договорились о дополнительных расходах в размере $69 млрд.

Финансирование правительства США не могут согласовать с осени 2023 года. The Washington Post писала, что 20% правительственных структур могут остаться без средств уже к 19 января, остальная часть — к 2 февраля.

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Фото:Global Look Press
В ноября 2023 года Байден подписал закон о временном бюджете, который позволил продлить финансирование работы части ведомств до 19 января, а остальных — до 2 февраля. Вместе с тем в него не попала помощь Израилю и Украине. Согласовать долгосрочный бюджет с помощью Израилю и Украине не удалось из-за разногласий партий: республиканцы потребовали выделения средств в том числе на обеспечение безопасности южной границы США и ужесточения миграционного законодательства. Они не смогли договориться с демократами по вопросу поддержки Украины до ухода на рождественские каникулы.

Теги
Конгресс США Республиканская партия Демократическая партия США Сенат США
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