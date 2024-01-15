Истребитель США в Красном море сбил ракету, летевшую из Йемена на эминец

Американский истребитель перехватил ракету, летевшую со стороны Йемена на эсминец ВМС США «Лабун» в Красном море, сообщило Центральное командование (CENTCOM) в соцсети Х (ранее Twitter).

«14 января примерно в 16:45 по времени Саны (совпадает с мск. — РБК) противокорабельная крылатая ракета была выпущена из поддерживаемых Ираном районов хуситов в Йемене по авианосцу «Лабун» (DDG 58), находящемся в южной части Красного моря», — говорится в сообщении.

Истребитель сбил ракету в районе побережья йеменского города Ходейда. В CENTCOM уточнили, что информации о травмах и разрушениях не поступало.

В середине ноября йеменские хуситы объявили о намерении атаковать любые израильские суда в Красном море — как с флагом Израиля, так и принадлежащие или эксплуатируемые израильскими компаниями. Свои действия повстанцы назвали ответом на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа».

В ответ на атаки в ночь на 12 января США и Великобритания при поддержке международной коалиции нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Целями стали более 60 объектов: системы ПВО, радары, склады и места запуска беспилотников и ракет. Агентство Saab писало, что атакам также подверглись международные аэропорты. Хуситы сообщили о пятерых погибших повстанцах и еще шестерых раненых. Великобритания и США назвали свои действия самообороной и ответом на атаки на суда в Красном море.

После этого представитель движения «Ансар Аллах» Мухаммед Абдель Салям заявил, что хуситы продолжат атаковать корабли в Красном море, несмотря на удары США и союзников по позициям боевиков в Йемене