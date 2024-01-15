Над Курском и Курским районом сработала ПВО
Над Курском и Курским районом сработала система ПВО, сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.
«В небе над Курском и Курским районом сработало ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие!», — написал губернатор.
Накануне, 14 января, беспилотники ВСУ атаковали поселок Теткино Курской области. Старовойт сообщал, что один человек получил осколочное ранение средней степени тяжести.
С начала военных действий на Украине регион регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам.
9 января при обстреле села Горналь в Курской области от полученных ранений погибла женщина.
Несколькими днями ранее, 3 января, в Железногорском районе региона после обстрела ВСУ произошла авария на подстанции. Скачок напряжения и гидроудар в системе отопления привели к разрыву теплотрассы, в результате 17 многоквартирных домов в районе остались без отопления.