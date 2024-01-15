Губернатор Старовойт: над Курском и Курским районом сработала ПВО

Над Курском и Курским районом сработала ПВО

Губернатор Роман Старовойт сообщил о работе ПВО и попросил жителей сохранять спокойствие

Над Курском и Курским районом сработала система ПВО, сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«В небе над Курском и Курским районом сработало ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие!», — написал губернатор.

Накануне, 14 января, беспилотники ВСУ атаковали поселок Теткино Курской области. Старовойт сообщал, что один человек получил осколочное ранение средней степени тяжести.

С начала военных действий на Украине регион регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам.

9 января при обстреле села Горналь в Курской области от полученных ранений погибла женщина.

Несколькими днями ранее, 3 января, в Железногорском районе региона после обстрела ВСУ произошла авария на подстанции. Скачок напряжения и гидроудар в системе отопления привели к разрыву теплотрассы, в результате 17 многоквартирных домов в районе остались без отопления.