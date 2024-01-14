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Политика ,  
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Министр иностранных дел Северной Кореи посетит Россию

Министр иностранных дел КНДР приедет в Россию 15 января
Цой Сон Хи
Цой Сон Хи (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Министр иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи посетит Россию с визитом, сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР.

Корейского министра пригласил его российский коллега Сергей Лавров. Визит пройдет с 15 по 17 января. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила ТАСС эту информацию.

«Ожидаем северокорейскую делегацию в Москве. Запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — сказала Захарова.

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19 октября 2023 года Лавров во время встречи с Цой Сон Хи в Пхеньяне заявил, что отношения России и КНДР вышли на стратегический уровень после сентябрьских переговоров между главами двух государств — Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном. Путин на переговорах обсудил с северокорейским лидером военно-техническое сотрудничество.

Глава КНДР пригласил Путина посетить Северную Корею, российский президент согласился. В октябре 2023 года в Кремле заявили, что Путин в ближайшее время не собирается посещать эту страну.

Теги
КНДР Россия МИД Мария Захарова Сергей Лавров
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