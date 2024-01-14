Жители Азова ночью остались без света

Ростов-на-Дону (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

В городах Азов и Ростов-на-Дону Ростовской области произошли отключения света, сообщила компания «Донэнерго» в телеграм-канале.

В Азове «произошло технологическое нарушение» в электросети, что привело к частичному отключению потребителей на десятках улиц в 5:20. Компания пообещала восстановить электроснабжение в течение трех часов. В 6:01 в Ростове-на-Дону также обнаружили неполадку в сети смежной сетевой организации, у жителей на улице Максима Горького частично отключили свет.

С начала зимы сбои в электроснабжении наблюдались в нескольких регионах России. В декабре сильный ветер стал причиной отключения света более чем у 100 тыс. жителей Дагестана.

10 января часть Омской области, включая несколько районов Омска, осталась без электроснабжения после того, как на подстанции «Таврическая» произошло аварийное отключение. В «МЭС Сибири» уточнили, что на подстанции сработала противоаварийная автоматика, оборудование не повреждено, восстановить электроснабжение удалось менее чем за два часа