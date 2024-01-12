Жители четырех белгородских сел остались без света из-за обстрела

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Грайворонском городском округе Белгородской области под обстрел попала окраина села Глотово, в результате там оказалась повреждена линия электропередачи. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В селах Глотово и Безымено из-за атаки пропало электроснабжение. Свет также отсутствует у некоторых абонентов в селах Гора-Подол и Козинка, написал губернатор. Он уточнил, что специалисты смогут начать восстановительные работы только после согласования с Минобороны.

Гладков добавил, что пострадавших в результате обстрела нет.

Глотово находится в 3 км от границы с Сумской областью Украины. Оно расположено между селами Козинка и Гора-Подол, населенные пункты фактически примыкают друг к другу. Безымено находится юго-восточнее, примерно в 5 км от Глотово.

Это по меньшей мере вторая атака на Белгородскую область с начала дня. Ранее Гладков сообщил, что дрон атаковал село Козинка, в результате повреждения получили три автомобиля. Минобороны также отчитывалось о сбитом над Белгородской областью беспилотнике, по информации ведомства, его уничтожили около 14:50 мск.