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Военная операция на Украине ,  
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Жители четырех белгородских сел остались без света из-за обстрела

Гладков: в Белгородской области обстреляли село Глотово, повреждена ЛЭП
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Грайворонском городском округе Белгородской области под обстрел попала окраина села Глотово, в результате там оказалась повреждена линия электропередачи. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В селах Глотово и Безымено из-за атаки пропало электроснабжение. Свет также отсутствует у некоторых абонентов в селах Гора-Подол и Козинка, написал губернатор. Он уточнил, что специалисты смогут начать восстановительные работы только после согласования с Минобороны.

Гладков добавил, что пострадавших в результате обстрела нет.

Гладков сообщил об атаке дроном села у границы с Украиной
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Фото:Яндекс.Карты

Глотово находится в 3 км от границы с Сумской областью Украины. Оно расположено между селами Козинка и Гора-Подол, населенные пункты фактически примыкают друг к другу. Безымено находится юго-восточнее, примерно в 5 км от Глотово.

Это по меньшей мере вторая атака на Белгородскую область с начала дня. Ранее Гладков сообщил, что дрон атаковал село Козинка, в результате повреждения получили три автомобиля. Минобороны также отчитывалось о сбитом над Белгородской областью беспилотнике, по информации ведомства, его уничтожили около 14:50 мск.

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Теги
Персоны
Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел отключение электричества
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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