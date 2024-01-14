Власти Канады ограничат число иностранных студентов из-за нехватки жилья

Власти Канады в ближайшие несколько месяцев рассмотрят возможность ограничить количество иностранных студентов, проживающих в стране, из-за нехватки жилья, заявил телеканалу CTV News министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства страны Марк Миллер.

По его словам, федеральному правительству необходимо провести беседу с муниципальными властями, чтобы убедиться в должном выполнении работы по расселению студентов-иностранцев. Миллер отметил, что в провинциях занижают настоящее число таких учащихся, когда как реальное количество студентов из других стран «приводит в замешательство».

Федеральное правительство столкнулось с критикой за прием многочисленных иностранцев при острой нехватке жилья, несмотря на то, что о таком развитии событий властей предупреждали еще два года назад, уточняет CTV News. Миллер отметил, что в первом и втором квартале 2024 года он рассмотрит возможность установить ограничение на прием иностранных студентов, чтобы снизить спрос на жилье.

В 2022 году Канада приняла 431 645 иммигрантов, выполнил план по притоку новых жителей страны, обработав около 5,2 млн заявлений на получение постоянного места жительства, временного вида на жительство и гражданство.

Как сообщила Статистическая служба Канады в марте 2023 года, население страны увеличилось более чем на миллион человек из-за притока иммигрантов и граждан, получивших ВНЖ. Население страны стало 39,57 млн человек за 2022 год. Около 96% прироста пришлось на международную миграцию.