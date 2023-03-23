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Население Канады выросло из-за рекордного уровня международной миграции

Фото: Justin Tang / Global Look Press
Фото: Justin Tang / Global Look Press

Население Канады увеличилось более чем на миллион человек в 2022 году почти полностью из-за притока иммигрантов и граждан, получивших ВНЖ. Об этом сообщила Статистическая служба Канады.

По данным статистического агентства, общая численность населения выросла на рекордные 1,05 млн человек. Население страны стало 39,57 млн человек за 2022 год. Около 96% прироста пришлось на международную миграцию.

Согласно выводам агентства, прирост населения в размере 2,7% приведет к удвоению населения примерно за 26 лет.

«Наблюдаемый рост международной миграции связан с усилиями правительства Канады по уменьшению нехватки рабочей силы в ключевых секторах экономики», — говорится в отчете Статистической службы.

В 2022 году Канада приняла 437 180 иммигрантов, а число непостоянных жителей (получивших вид на жительство) увеличилось на 607 782 человека. Обе цифры являются самыми высокими за всю историю Канады и отражают «более высокие иммиграционные цели и рекордный год для обработки иммиграционных заявлений», сообщило агентство.

В марте опрос, проведенный Nanos Research Group для Bloomberg News, показал, что 52% канадских респондентов считают, что план премьер-министра Джастина Трюдо по ежегодному увеличению числа новых постоянных жителей окажет положительное влияние на экономику Канады.

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