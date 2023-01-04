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Экономика ,  
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Канада в 2022 году приняла рекордные 431,6 тыс. иммигрантов

Канада в 2022 году приняла рекордные 431,6 тыс. иммигрантов

Канада за прошлый год приняла рекордные 431 645 иммигрантов, выполнив план по притоку новых жителей страны, сообщает министерство иммиграции, беженцев и гражданства.

В сообщении отмечается, что до прошлого рекорда 2021 года в 401 тыс. иммигрантов такое большое количество новых постоянных жителей Канада принимала более ста лет назад, в 1913 году.

В прошлом году было обработано около 5,2 миллиона заявлений на получение постоянного места жительства, временного вида на жительство и гражданства. Как отмечает ведомство, это вдвое больше, чем количество заявок, обработанных в 2021 году.

«Поскольку правительство Канады сосредоточено на решении острой проблемы нехватки рабочей силы, с которой мы сталкиваемся сегодня, и построении сильной экономики в будущем, одно остается несомненным: иммиграция является ключевой частью решения», — говорится в публикации.

По данным канадских властей, на долю иммигрантов приходится почти 100% прироста рабочей силы страны. Примерно 75% прироста населения Канады приходится на иммиграцию, в основном в экономической категории. Министерство прогнозирует, что к 2036 году иммигранты будут составлять до 30% населения Канады, по сравнению с 20,7% в 2011 году.

Количество постоянных жителей, которых Канада принимает каждый год, основано на годовом плане уровней иммиграции, который выносится на рассмотрение парламента. Согласно представленному в ноябре прошлого года плану, в этом году страна намерена принять 465 тыс. иммигрантов, а к 2025 году этот показатель должен достичь отметки в 500 тыс. человек.

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