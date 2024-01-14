США остались недовольны утечкой из Британии об ударе по Йемену

Пентагон в разговоре с британскими коллегами выразил недовольство из-за утечки информации о планах США и Великобритании атаковать объекты хуситов в Йемене, сообщает Telegraph со ссылкой на источники.

За несколько часов до удара о планах США написали британские The Times и The Guardian, а также американская газета Wall Street Journal.

В Соединенных Штатах ожидали, что об ударах по хуситам станет известно «после того, как самолеты вернуться на свои базы», рассказал один из собеседников. Пока британские власти пытались выяснить, откуда произошла утечка, преобладающим настроением в Пентагоне стало «глубокое разочарование».

Однако собеседники подчеркивают, что истинный масштаб недовольства американской стороны из-за утечки неясен. Лондон настаивает, что это не оказало влияние на ход и результаты удара.

В ночь на 12 января западная коалиция во главе с США нанесла удары по военным объектам хуситов в Йемене. Американский президент Джо Байден назвал действия оборонительными, они стали ответом на нападения боевиков на торговые суда в Красном море. Целями ударов стали системы ПВО, склады оружия и местазапуска ракет и дронов.

The New York Times узнала, что удары снизили наступательный потенциал хуситов не более чем на 30%.

Кремль назвал атаку нелегитимной. Ее также осудили Турция и Иран.

Спустя сутки, в ночь на 13 января, американские войска нанесли новый удар по объектам хуситов. Следующий удар Пентагон нанес вечером того же дня.