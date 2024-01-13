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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове со станции метро «Пушкинская» убрали два барельефа Пушкина

В Харькове со станции метро «Пушкинская» демонтировали два барельефа Пушкина
Сюжет
Военная операция на Украине

В Харькове со станции метро «Пушкинская» демонтировали два барельефа с изображением поэта Александра Пушкина, сообщает «Страна.ua»

Первый барельеф демонтировали накануне, 12 января, он находился внутри станции. Второй располагался у выхода в метро.

Ранее с этой станции убрали 19 табличек со стихами поэта. «Страна.ua» со ссылкой на местных жителей уточняет, что таблички не демонтировали, а закрасили.

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В мае 2023 года Верховная рада Украины приняла законопроект, упрощающий демонтаж памятников. Ранее изъять памятник из реестра и после снести можно было, если он разрушен или потерял охранный статус, а теперь — если он прославляет «российскую имперскую идеологию».

Министр культуры Александр Ткаченко назвал его «АнтиПушкин». В начале ноября того же года украинское правительство решило снести памятники поэту в Киеве, Житомире, Харькове и Одессе.

Москва неоднократно критиковала украинские власти за снос памятников российских военных и деятелей культуры. Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла такие действия «шариковщиной».

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Теги
Харьков Александр Пушкин барельеф Украина
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