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Мусульмане сорвали попытку сожжения Корана в Нидерландах

В Нидерландах мусульмане сорвали попытку сожжения Корана лидером Pegida

Мусульмане сорвали попытку сожжения Корана в Нидерландах
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В Нидерландах лидер антиисламского движения Pegida («Патриотические европейцы против исламизации Запада») Эдвин Вагенсвельд собирался провести акцию с сожжением Корана, но на него напала толпа мусульман, сообщает агентство BN DeStem.

Акция, согласованная властями, должна была пройти в городе Арнем на востоке страны. Об акции узнали мусульмане, проживающие в городе, и около 12 часов дня собрались на площади Янсплейн. Мэр Арнема Ахмед Маркуш попросил их покинуть площадь, а когда те отказались, вызвал полицию.

Вагенсвельд попытался провести акцию, пока полицейские отгоняли протестующих. Но в итоге демонстрантам удалось прорваться, и они напали на лидера Pegida. Также произошли столкновения с сотрудниками полиции. Вагенсвельд и несколько полицейских пострадали, троих человек арестовали.

«Я понимаю печаль и эмоции, которые вызывает сожжение священной книги. Но насилие недопустимо», — прокомментировал произошедшее мэр Маркуш.

В Дании приняли закон о запрете сожжения Корана
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

В декабре 2023 года в Дании приняли закон о запрете ненадлежащего обращения со священными писаниями. Закон предусматривает в том числе уголовную ответственность за сожжение Корана и других имеющих важное значение для религиозных общин книг — до двух лет лишения свободы. Под «ненадлежащим обращением» понимается сжигание, проливание жидкости на священную книгу, а также наступание на нее, пинание ногой, уничтожение путем разрывания, разрезания или протыкания ножом.

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В октябре того же года суд в Швеции признал мужчину виновным в разжигании межнациональной вражды после того, как он опубликовал в соцсетях видео, на котором показано, как Коран сжигается вместе с беконом на гриле. Мужчину приговорили к условному сроку.

Теги
Нидерланды Коран мусульмане акция
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