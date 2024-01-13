Гладков сообщил о двух пострадавших после атаки дронов в Мокрой Орловке

В Белгородской области после атаки дронов-камикадзе пострадали 2 человека

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Село Мокрая Орловка в Грайворонском городском округе подверглось атаке дронов-камикадзе со стороны Украины, пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Один из пострадавших — водитель автомобиля — получил множественные ранения мягких тканей лица, его доставили в областную клиническую больницу города Белгорода, уточнил Гладков.

«Второй мужчина обратился в больницу самостоятельно. У него сотрясение головного мозга и слепое ранение нижней конечности. <...>Состояние пострадавшего медики оценивают как средней степени тяжести», — добавил глава региона.

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