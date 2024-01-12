Гладков: дрон атаковал село Козинка в Белгородской области, пострадавших нет

Гладков сообщил об атаке дроном села у границы с Украиной

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Село Козинка в Грайворонском городском округе Белгородской области атаковал беспилотник, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, повреждения получили три автомобиля.

Ранее российское Минобороны сообщило, что около 14:50 мск над Белгородской областью сбили беспилотник самолетного типа.

Село Козинка примыкает к границе с Сумской областью Украины. Оно находится в 65 км к юго-западу от Белгорода.

После начала военной операции Белгородская область и другие приграничные регионы неоднократно подвергались обстрелам. Так, 9 января Минобороны отчитывалось о сбитом средствами ПВО беспилотнике над территорией области. Тогда же был сбит снаряд ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган».

Днем ранее над регионом сбили десять снарядов, выпущенных из РСЗО Vampire чешского производства.