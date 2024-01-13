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Политика ,  
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Нацгвардия Техаса взяла под контроль участок федеральной границы США

CBS: Нацгвардия Техаса взяла под контроль часть границы США и Мексики
Чиновники Техаса ограничили доступ катерам пограничников патрулировать взятый под контроль район в городе Игл-Пасс. В декабре 2023 года США и Мексика провели экстренную встречу из-за мигрантов
Фото: Kaylee Greenlee Beal / Reuters
Фото: Kaylee Greenlee Beal / Reuters

Национальная гвардия Техаса взяла под контроль участок границы США и Мексики, запретив к нему доступ агентам федеральной пограничной службы, сообщает CBS со ссылкой на двух американских чиновников.

По словам собеседников телеканала, после захвата парка Шелби в городе Игл-Пасс, подразделения Нацгвардии Техаса не позволили агентам пограничного патруля проникнуть в район. В последние недели патруль использовал парк для содержания мигрантов перед транспортировкой для дальнейшего оформления, поскольку в декабре 2023 года количество незаконных пересечений госграницы резко возросло до рекордных показателей.

Распоряжение развернуть Нацгвардию в Игл-Пассе поступило от губернатора Техаса Грега Эббота.

12 января власти Техаса не позволили катерам пограничной службы патрулировать этот район. Один из собеседников CBS отметил, что не уверен в том, какую власть техасские чиновники имеют над федеральным правительством.

США и Мексика провели экстренную встречу по миграции
Политика
Фото:Rebecca Noble / Reuters

31 декабря 2023 года Министерство внутренней безопасности США сообщило, что за этот месяц на южную границу США со стороны Мексикиприбыли 225 тыс. мигрантов, что стало самым высоким месячным показателем с 2000 года. Почти 60% всех мигрантов незаконно пересекли границу США через города Тусон в штате Аризона и Дель-Рио в Техасе, где ежедневно фиксируют от 2000 до 3000 нелегальных пересечений.

Нацгвардия Техаса взяла под контроль участок федеральной границы США
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13 января 2024 года Министерство юстиции пожаловалось в Верховный суд США на «чрезвычайное противостояние» между Техасом и федеральным правительством. Ведомство сообщило, что власти штата используют вооруженных гвардейцев, чтобы не допустить сотрудников пограничной службы и солдат федеральной Нацгвардии к американо-мексиканской границе.

Эти действия правительства Техаса, по мнению Минюста, «демонстрируют эскалацию мер штата по блокировке способности пограничного патруля» выполнять свою работу и «даже наблюдать за границей». Согласно федеральному законодательству, пограничный патруль несет юридическую ответственность за оформление мигрантов на территории США.

Авторы
Мир Ландау
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