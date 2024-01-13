Нацгвардия Техаса взяла под контроль участок федеральной границы США

Чиновники Техаса ограничили доступ катерам пограничников патрулировать взятый под контроль район в городе Игл-Пасс. В декабре 2023 года США и Мексика провели экстренную встречу из-за мигрантов

Фото: Kaylee Greenlee Beal / Reuters

Национальная гвардия Техаса взяла под контроль участок границы США и Мексики, запретив к нему доступ агентам федеральной пограничной службы, сообщает CBS со ссылкой на двух американских чиновников.

По словам собеседников телеканала, после захвата парка Шелби в городе Игл-Пасс, подразделения Нацгвардии Техаса не позволили агентам пограничного патруля проникнуть в район. В последние недели патруль использовал парк для содержания мигрантов перед транспортировкой для дальнейшего оформления, поскольку в декабре 2023 года количество незаконных пересечений госграницы резко возросло до рекордных показателей.

Распоряжение развернуть Нацгвардию в Игл-Пассе поступило от губернатора Техаса Грега Эббота.

12 января власти Техаса не позволили катерам пограничной службы патрулировать этот район. Один из собеседников CBS отметил, что не уверен в том, какую власть техасские чиновники имеют над федеральным правительством.

31 декабря 2023 года Министерство внутренней безопасности США сообщило, что за этот месяц на южную границу США со стороны Мексикиприбыли 225 тыс. мигрантов, что стало самым высоким месячным показателем с 2000 года. Почти 60% всех мигрантов незаконно пересекли границу США через города Тусон в штате Аризона и Дель-Рио в Техасе, где ежедневно фиксируют от 2000 до 3000 нелегальных пересечений.

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13 января 2024 года Министерство юстиции пожаловалось в Верховный суд США на «чрезвычайное противостояние» между Техасом и федеральным правительством. Ведомство сообщило, что власти штата используют вооруженных гвардейцев, чтобы не допустить сотрудников пограничной службы и солдат федеральной Нацгвардии к американо-мексиканской границе.

Эти действия правительства Техаса, по мнению Минюста, «демонстрируют эскалацию мер штата по блокировке способности пограничного патруля» выполнять свою работу и «даже наблюдать за границей». Согласно федеральному законодательству, пограничный патруль несет юридическую ответственность за оформление мигрантов на территории США.