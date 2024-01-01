Караван мигрантов идет из Мексики в США. Видео

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Тысячи мигрантов продолжают идти из Мексики в США. Они вышли из мексиканского города Тапачула на юге Мексики, у границы с Гватемалой, еще осенью 2023 года и продолжают приближаться к границе с США. Им предстоит в общей сложности пройти 1,6 тыс. км. На фоне их шествия госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Мексику на переговоры. Американская сторона требовала остановить мигрантов на территории Мексики. С января по ноябрь 2023 года пограничники США зафиксировали свыше 2,2 млн попыток нелегального пересечения границы с Мексикой.