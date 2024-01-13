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Захарова назвала провокационным выдворение военного пенсионера из Латвии

МИД: высланному из Латвии военному пенсионеру помогут переехать в Калининград
Борис Катков
Борис Катков (Фото: MV_007_Pskov / Telegram)

Депортация российского военного пенсионера Бориса Каткова из Латвии была провокационной и нацелена на запугивание русскоязычных жителей республики, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Борису Каткову 82 года. Он занимает должность председателя правления Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества. 12 января его депортировали из Латвии под надуманным, по мнению Захаровой, предлогом «угрозы для национальной безопасности» с «бессрочным запретом на возвращение». Посольство России в Латвии подчеркнуло, что «никаких фактов, свидетельствующих о «виновности» 82-летнего пенсионера, не приводится».

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Фото:Виктор Лисицын / Global Look Press

В Латвии у Каткова остались жена, дети и внуки, поэтому его выдворение из страны, как отметила представитель российского МИДа, грубо нарушает принцип «неразделения» семьи, а также положения российско-латвийского межправительственного соглашения по вопросам социальной защищенности российских военных пенсионеров и членов их семей от 1994 года.

«Убеждены, что такая акция носит провокационный и политический характер, попирает права и свободы человека, нацелена на запугивание русскоязычных жителей Латвии, которые становятся жертвами неонацистских проявлений и русофобии», — заявила Захарова.

Она также рассказала, что власти Псковской области помогли Каткову с временным размещением и предоставили медицинскую помощь. «По просьбе соотечественника ему также оказано содействие в проезде в Калининград. Будет сделано все необходимое для его поддержки и обустройства», — добавила дипломат.

Теги
Мария Захарова Латвия Калининград пенсионер выдворение депортация
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