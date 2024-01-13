Посольство России в Латвии возмутилось высылкой военного пенсионера

Посольство России в Латвии возмутилось высылкой 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова, сообщила пресс-служба диппредставительства в телеграм-канале.

«На этот раз жертвой демонстративной показательной расправы политиков, зацикленных на русофобии, стал российский военный пенсионер, <...> председатель правления Латвийско-российской ассоциации сотрудничества Борис Катков», — говорится в сообщении посольства.

В диппредставительстве подчеркнули, что решение выслать Каткова нарушает принцип «неразлучения» семьи, поскольку у него в Латвии проживают супруга, дети и внуки. Дипломаты отметили, что «никаких фактов, свидетельствующих о «виновности» 82-летнего пенсионера, не приводится».

Поздним вечером 12 января Катков пересек российскую границу. По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на встречу с пенсионером выехал руководитель комитета по соцзащите Ольга Евстигнеева, замглавы комитета по здравоохранению Надежда Рагозина и глава Себежского района Леонид Курсенков.

11 января латвийский парламент принял закон о передаче «Дома Москвы» в госсобственность. По словам авторов, документ должен гарантировать безопасность государства. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что ответные шаги России будут жесткими и крайне болезненными. Посольство в Латвии назвало передачу «Дома Москвы» в госсобственность актом произвола и грабежа.